In der Bremer Berufsfeuerwehr sollen Beamte jahrelang rassistische und rechtsextremistische Inhalte in Internet-Chats ausgetauscht haben. Auch frauenfeindliche und sexistische Vorfälle sowie Mobbing soll es gegeben haben. Das teilte der Bremer Innensenators Ulrich Mäurer (SPD) mit. Was er bisher an Dokumenten und Bildern gesehen habe, sei widerwärtig und abstoßend. Staats- und Verfassungsschutz hätten die Ermittlungen aufgenommen.