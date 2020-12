per Mail teilen

Das Bundesland Bremen verbietet Reichs- und Reichskriegsflaggen in der Öffentlichkeit. Ein entsprechender Erlass trete am Montag in Kraft, sagt die Innenbehörde. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 1.000 Euro rechnen. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer hat die Flaggen als Symbole nationalsozialistischer und ausländerfeindlicher Gesinnung bezeichnet, die aus der Öffentlichkeit verbannt werden müssten.