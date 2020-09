Mehrere Braunkohlegegner sind in Nordrhein-Westfalen gestern in den Hungerstreik getreten. Das bestätigte die Polizei in Aachen. Die sieben Aktivisten verweigern teilweise auch das Trinken. Die Frauen und Männer hatten am Sonntag im rheinischen Tagebau Garzweiler einen Kohlebagger besetzt. Anschließend machten sie keine Angaben zu ihrer Identität und verklebten ihre Fingerkuppen, um die Abnahme von Fingerabdrücken zu verweigern. Eine Richterin hatte daraufhin Gewahrsam bis diesen Freitag angekündigt, um die Identität herauszufinden. Sobald sie aber ihre Namen preisgäben, würden sie freigelassen, so die Polizei.