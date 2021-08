Die Feuerwehr Friedrichshafen (Bodenseekreis) tritt am Samstagnachmittag zu einer Brandschutzübung im neuen Waggershauser Tunnel an. Dadurch kommt es im Bereich Colsmanknoten und Feuerwache zu Verkehrsbehinderungen. Bevor der Tunnel als Teil der B31neu Ende August für den Verkehr freigegeben wird, kommen dort rund 200 Feuerwehrleute zu einer Übung zusammen. Unter praxisnahen Bedingungen erproben sie beispielsweise an einem Auto, wie ein Feuer im Tunnel gelöscht werden kann. Mehr Details gibt die Stadt Friedrichshafen nicht bekannt. Die Übung werde, so heißt es, unter Ausschluss der Öffentlichkeit ablaufen. Die Brandmeldeanlage und die Brandfall-Lüftung waren schon im April getestet worden. Der Tunnel ist Teil der gut sieben Kilometer langen Ortsumfahrung zwischen Immenstaad und Friedrichshafen. Sie soll die Stadt und mehrere Teilgemeinden am Bodensee vom Verkehrsaufkommen entlasten.