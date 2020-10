per Mail teilen

Mehrere arabische Länder haben nach Äußerungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron über Mohammed-Karikaturen einen Boykott französischer Waren gestartet. In Kuwait beispielsweise erklärten 50 Konsumgenossenschaften Medien zufolge, alle französischen Waren aus ihren Filialen entfernt zu haben. Auch in Katar erklärten Supermarkt-Ketten, französische Waren bis auf Weiteres zu entfernen. Frankreich werde nicht auf Karikaturen und Zeichnungen verzichten, auch wenn andere sich davon zurückziehen, hatte Macron hatte bei einer Gedenkfeier zu Ehren des getöteten Lehrers Samuel Paty gesagt. Dieser hatte die Karikaturen im Unterricht gezeigt. Frankreich will nun Lehrkräften dabei helfen, mit Schülerinnen und Schülern über die Tat zu sprechen.