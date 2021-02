per Mail teilen

Trotz Corona-Krise und rückläufiger Autoproduktion konnte der Technologiekonzern vergangenes Jahr ein Plus erzielen. Die Bosch-Bilanz entwickelte sich deutlich besser als erwartet.

Sehr viel besser als befürchtet ist der Stuttgarter Elektronikkonzern Bosch durch das vergangene Jahr gekommen. Wegen der Corona-Krise waren die ersten Prognosen zunächst schlecht ausgefallen. Doch jetzt steht in den Büchern des Unternehmens für 2020 ein vorläufiger Gewinn von fast zwei Milliarden Euro.

Mit der Geschäftsentwicklung im Krisenjahr sei man daher insgesamt sehr zufrieden, heißt es nun bei Bosch. Auch wenn der Konzern-Umsatz im vergangenen Jahr mit 71,6 Milliarden Euro vier Prozent weniger betrug als im Vor-Corona-Jahr 2019.

Breite Aufstellung hat sich in der Krise für Bosch ausgezahlt

In der Corona-Krise bewährt hat sich dabei wohl die breite Aufstellung des Konzerns: Von Autoteilen, über E-Bike-Akkus bis zum Kühlschrank reicht das Angebot des Konzerns. Und gerade das Geschäft mit Haushaltsgeräten und Elektrowerkzeugen hat sich nun als krisenfest erwiesen. Der Umsatz dieser Sparte stieg 2020 um über 5 Prozent. Alle anderen Geschäftsbereiche wiesen im gleichen Zeitraum dagegen ein Minus im Vergleich zum Vorjahr aus.

Bereich Elektromobilität wird weiter wachsen

Beim Thema Elektromobilität sieht sich Bosch gut aufgestellt. dpa Bildfunk picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa | Sebastian Gollnow

Während Corona bei der geschäftlichen Entwicklung also bremst. Gehen die Veränderungen in den Bosch Geschäftsfeldern teils rasant weiter. Beispiel Elektromobilität: Für Bosch steht nach dem vergangenen Jahr mit neuen Rekordzahlen bei den E-Autos fest: Jetzt kommt der Durchbruch. Und dabei sieht sich der Konzern durchaus gut aufgestellt. Schließlich ist auch hier die Angebotspalette des Konzerns groß, reicht von E-Bike-Akku bis zum Elektromotor.

„Für uns ist die Elektromobilität in der Breite bereits ein Geschäft mit einem Umsatz von mehreren Milliarden Euro.“ Volkmar Denner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH

Weiterer Stellenabbau in Verbrenner-Sparte möglich

Das Bosch-Werk in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) wird Ende 2021 geschlossen. In der Fertigung im Bereich Lenksysteme sind dort 290 Mitarbeiter beschäftigt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Tom Weller

Noch allerdings dominiert das Geschäft mit Teilen für Benziner und Diesel. Damit verdient Bosch noch immer das meiste Geld. Und an dieser Verbrenner-Technologie hängen im Konzern mehrere 10.000 Jobs. Viele davon werden mit dem weitergehenden Boom der Elektromobilität dann wohl überflüssig. Wie man damit umgeht, was das für die Arbeitsplätze bedeutet, darüber sprechen derzeit Betriebsrat und Bosch-Geschäftsleitung. Dabei kann es auch zu einem weiteren Abbau von Stellen kommen. Bosch-Chef Volkmar Denner verspricht hierbei zumindest, wo immer möglich sogenannte „sozialverträgliche Lösungen“ zu finden.

Konzern wagt noch keine Prognose für 2021

Angesichts der vielen Störfaktoren in der Weltwirtschaft wagt der Technologiekonzern Bosch für das laufende Jahr noch keine Geschäftsprognose. Nicht nur die Corona-Pandemie, der Brexit und die weiter angespannten Handelsbeziehungen zwischen China und den USA stellen Belastungen dar. Auch der Engpass bei Computerchips setzt dem global führenden Automobilzulieferer zu. Die Versorgung sei derzeit knapp, so Bosch-Chef Denner, und das werde wohl auch noch einige Monate so bleiben.