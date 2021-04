Der Technologiekonzern Bosch hat Bilanz für 2020 gezogen und einen Ausblick auf 2021 gewagt: Der aktuelle Mangel an Halbleiter-Chips gefährdet die Erholung der Autoindustrie.

Der Stuttgarter Automobilzulieferer Bosch befürchtet, dass der Engpass bei Halbleiter-Chips noch Monate andauern wird. Der Mangel belaste die Geschäftsentwicklung der gesamten Branche, so der Konzern heute bei der Vorlage seiner Bilanz. Wegen des Halbleitermangels sei die für dieses Jahr prognostizierte Erholung der Automobilproduktion gefährdet, so Bosch in einer Pressemitteilung. Erst am Mittwoch (21.04.) hatte der Autobauer Daimler angekündigt wegen des Halbleitermangels in seinen Werken Bremen und Rastatt für tausende Arbeiter Kurzarbeit zu beantragen. Bosch und die anderen großen Autozulieferer spielen hier eine zentrale Rolle, weil sie wegen des Engpasses nicht genug Bauteile produzieren können.

Da derzeit auch bei Autoherstellern Werke stillstehen oder weniger Fahrzeuge gefertigt werden, muss sich Bosch darauf einstellen, die für dieses Jahr gesteckten wirtschaftlichen Ziele doch nicht zu erreichen. Weil die Autoindustrie weniger abnimmt.

Halbleiter schon seit Monaten knapp

Objekt der Begierde: Ohne Halbleiter-Chips geht nichts mehr in modernen Autos. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Die Halbleiter für die Autoindustrie sind seit Monaten Mangelware. Die Chip-Hersteller hatten - letztlich auch wegen Corona - eine viel höhere Nachfrage als erwartet aus der Elektronik- und Computerindustrie, die sie bevorzugt bedienten. Hinzu kam der Brand in einer großen Chipfabrik in Japan und die schlimme Dürre in Taiwan, von der die wasserintensive Mikrochipherstellung besonders betroffen ist. Die Regierung dort hat bereits das Wasser rationiert.

Bosch erwartet längeren Chip-Engpass

Bosch-Finanzchef Stefan Asenkerschbaumer erklärte bei der Vorstellung der Bilanz-Zahlen, eine kurzfristige Verbesserung sei nicht zu erwarten, die gesamte Industrie werde voraussichtlich auf Monate hinaus mit dieser unbefriedigenden Lage konfrontiert sein. Auf Dauer hält es der Bosch-Finanzchef daher für erforderlich, die Lieferketten in der Automobilindustrie insgesamt "resilienter" - also widerstandfähiger - zu gestalten.

Ausblick auf 2021 bleibt "anspruchsvoll“ – 2020 trotz Corona mit Gewinn

Vor diesem Hintergrund und der andauernden Corona-Pandemie spricht Bosch mit Blick auf 2021 von einem anspruchsvollen Geschäftsjahr, rechnet aber mit einem Umsatzanstieg. Dabei startete der Technologiekonzern nach eigenen Angaben erfolgreich ins neue Jahr. Vor allem im Geschäftsfeld Elektromobilität kommt der Konzern mit großen Schritten voran. Konzernchef Volkmar Denner erklärte, die Elektromobilität etabliere sich als Kerngeschäft. Bosch hat sich milliardenschwere Aufträge in diesem Bereich gesichert.

Nach einem Gewinn von zwei Milliarden Euro im Corona-Jahr 2020 , ist Bosch gut in dieses Geschäftsjahr gestartet. Von Januar bis März stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent.