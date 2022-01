Die Narrenfreiheit des Boris Palmer

per Mail teilen

Boris Palmer soll bei den Grünen bleiben, fordern über 500 Parteimitglieder. Sie loben seine Erfolge und lassen dahinter seine Fehltritte verschwinden, meint Stefan Giese.

Boris Palmer, Tübingens grüner Oberbürgermeister und Dauer-Stichler gegen die eigene Partei, sammelt seine Truppen hinter sich. Seit Mitte Dezember haben über 500 Grüne einen Aufruf unterschrieben, mit dem sie sich gegen einen drohenden Parteiausschluss Palmers wenden. Der droht ihm, weil der Grünen-Landesvorstand nach zahllosen Entgleisungen, halben Entschuldigungen und erneuten Fehltritten ein Ordnungsverfahren gegen ihn eingeleitet hat.

Fühlt sich notorisch missverstanden: Boris Palmer imago images IMAGO / ULMER Pressebildagentur

Die Argumente, die seine Verteidiger vorbringen, sind so nachvollziehbar wie lückenhaft. So verweisen sie darauf, dass der CO2-Ausstoß in Tübingen während Palmers Amtszeit um ein Drittel zurückgegangen sei. Außerdem wird sein Einsatz im Schlichtungsverfahren zum Bahnprojekt Stuttgart 21 gewürdigt, das seiner Partei neue Wählerschichten erschlossen habe. Deshalb sind sie mit dem Parteiausschlussverfahren "nicht einverstanden".

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Stefan Giese meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Die Logik dahinter: Wer als OB genug Solaranlagen auf städtische Dächer montieren lässt, dem muss man nachsehen, wenn er sich abfällig über Menschen mit anderer Hautfarbe äußert. Was ist schon ein bisschen Rassismus gegen den Kampf um das Klima? Prioritäten sind gefragt! Und oberste Priorität einer jeden Partei ist es, neue Wähler zu gewinnen. Wer hier erfolgreich ist, der kann dann eben auch gegen Corona-Schutzmaßnahmen wettern, weil von ihnen Menschen profitieren, die aufgrund "ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen" (Zitat Palmer) sowieso bald da liegen, wo der Stuttgarter Bahnhof hin soll: unter der Erde.

Parteischädigend sei das nach Ansicht seiner Anhänger nicht. Palmer würde lediglich bei bestimmten Themen andere Positionen vertreten. Das zumindest ist erfreulich ehrlich: Mit zynischer Menschenverachtung können diese Grünen offenbar gut leben.