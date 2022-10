Meinung: Palmers Wahl – Klatsche für alle Gutmenschen

per Mail teilen

Die klare Wiederwahl von Boris Palmer wirft ein Licht darauf, dass die Parteien eine Moralkeule schwingen ohne Rücksicht auf die Wirklichkeit.

Boris Palmer (Grüner mit ruhender Parteimitgliedschaft) bleibt nach dem ersten Wahlgang Oberbürgermeister von Tübingen. Das betrachte ich als Schlappe für alle Gutmenschen im Land. Seit Jahren prüfen Politik und Medien jede seiner Äußerungen darauf, ihn politisch zur Strecke zu bringen. Sie malen ein Bild von ihm, das eine viel wichtigere Gruppe, die Tübinger selbst, offenkundig nicht teilt. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger zeigt sich mit der Art und Weise, wie Boris Palmer seinen Job macht, zufrieden. Sie nimmt ihm nicht krumm, dass er bisweilen Mist raushaut.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

Unter Dauerbeobachtung von Parteien und Medien

Das Wahlergebnis von Tübingen wirft für mich ein Licht darauf, dass die Parteien (am meisten Palmers eigene) eine Moralkeule schwingen ohne Rücksicht auf die Wirklichkeit. Sprich darauf, was Bürgerinnen und Bürger tatsächlich über einen Trotzkopf, der an Tabus rührt, denken. Zu diesen selbsternannten Volksaufklärern zähle ich auch Journalistinnen und Journalisten, die einen Boris Palmer gern verbal verkloppen im Licht ihrer vermeintlich besseren Moral.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Ich glaube auch, dass Boris Palmer einen populistischen Zug hat. Er mag sich darin gefallen, als Enfant terrible durch deutsche Talk-Shows zu ziehen, wohin er als "normaler" Oberbürgermeister aus der schwäbischen Provinz vielleicht nicht käme. Dass er gleichwohl ein reflektierter Typ ist, zeigen seine Bücher. Die Doppelbegabung stellt ihn für mich in eine Reihe mit den legendären Südwest-Oberbürgermeistern Manfred Rommel (Stuttgart) und Rolf Böhme (Freiburg).