Meinung: Boris, komm zu uns!

Boris Johnson hat, was dem deutschen Politikbetrieb fehlt. Es ist Zeit, die Gelegenheit beim Schopfe zu packen, meint Stefan Giese.

Jetzt haben sie Dich also doch zum Rückzug gedrängt, diese undankbaren Neider und staubtrockenen Spaßbremsen. Seit Monaten macht man Dich madig, wegen Partys zur „falschen Zeit“, wegen ein paar klitzekleinen Unwahrheiten und ähnlich unbedeutender Fauxpas. Aber sind wir doch mal ehrlich, Feste muss man feiern, wie sie fallen und wer immer nur die Wahrheit sagt, leidet unter einem Mangel an Fantasie. Gründe, den größten britischen Premier seit Winston Churchill (mindestens) aus dem Amt zu drängen, sehen doch nun wirklich anders aus!

Aber, lieber Boris Johnson, so wie die Dinge stehen, wirst Du bald viel Zeit haben, und wir in Good old Germany brauchen dringend mehr Lametta in der Politik, ein Show-Talent wie Dich: eloquent, in jeder Hinsicht beachtlich flexibel, bei Bedarf ruppig und gleichzeitig ein Charmebolzen. Ein Entertainer, der den schnarchnasigen deutschen Politikbetrieb auf Trab bringt. Perfekt!

Jede Wette, Du wirst Dich bei uns schnell heimisch fühlen. Für Feiern unter widrigen Umständen haben wir unsere Fastnacht und für das Ausleben einer flexiblen Haltung zur Wahrheit die Regierung von Mecklenburg-Vorpommern. Wenn es unbedingt ein Brexit 2.0 sein muss: Bayern gehört doch eigentlich gar nicht wirklich zu Deutschland, oder? Nicht ganz Deine Liga, ich weiß, aber ganz sicher eine gute Ausgangsposition für Größeres.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Stefan Giese meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Eine klassische Win-win-Situation also. Und Boris, was hält Dich denn jetzt noch auf der Insel? Schlechtes Wetter? Schlechtes Essen? Landsleute, die Deine wahre Größe nicht erkennen? Komm rüber, gemeinsam bringen wir den Kontinent zum Tanzen!