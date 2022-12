Meinung: Immer Ärger mit "Bobbele"

Boris Becker ist seit Donnerstag ein freier Mann. Auch künftig wird er kein relativ normales Leben führen wie Steffi Graf und Andre Agassi, meint Martin Rupps.

Boris Becker kam am Donnerstag aus seiner Haft in Großbritannien frei und soll nach Deutschland abgeschoben werden. Als ich die Nachricht las, rief ich meinen langjährigen Freund und Boris Becker-Fan Thomas an. Thomas ist mit den Karrieren der deutschen Tennisstars Steffi Graf aus Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) und Boris Becker aus Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) großgeworden. Sie schenkten ihm viele sportliche Glücksmomente, und er beschloss, ihr Fan zu bleiben in guten wie in schlechten Zeiten.

Die Meinung von Martin Rupps

Steffi macht es Thomas bis heute leicht. Sie führt ein zurückgezogenes Familienleben mit Andre Agassi und den Kindern. Thomas empfindet tiefen Respekt dafür, dass die Zwei trotz Höhen und Tiefen zusammengeblieben sind.

Viele sportliche Glücksmomente

"Das Bobbele" dagegen bereitet Thomas schon lange Kummer. Thomas sagt immer "das Bobbele", nicht Boris. Schräg hinter Thomas‘ Schreibtisch hängt ein wandhohes Werbeplakat mit Boris in feinem Zwirn. Anderswo ein Foto – Boris beim Aufschlag während seines letzten Fünf-Satz-Sieges. Das war 1999.

Am Telefon sprachen wir darüber, dass Boris nie ein relativ normales Leben führen würde wie Steffi und Andre. Gerade deshalb, glaube ich, geht er Thomas und mir noch immer ans Herz.