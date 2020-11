per Mail teilen

Die Energiegewinnung aus Wind, Sonne und Wasserkraft ist weltweit auf dem Vormarsch. Das steht im Bericht der Internationalen Energieagentur IEA. 90 Prozent der in diesem Jahr gebauten Anlagen seien Wind, Sonnen oder Wasserkraftwerke. Vor allem China und die USA hätten in diesem Bereich investiert - fast ein Drittel mehr als im Vorjahr. Für das nächste Jahr erwartet die Energieagentur ähnliche Wachstumsraten in Indien und der EU. Schon 2025 könnten Erneuerbare Energien die Kohle als wichtigsten Energieträger weltweit überholen.