Pflegekräfte mit besonderen Belastungen in Krankenhäusern sollen nun auch einen Corona-Bonus von bis zu 1000 Euro bekommen. Darauf haben sich die gesetzlichen Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft geeinigt. Für die Prämien sollen 100 Millionen Euro bereitgestellt werden. Wer das Geld bekommen wird - darüber sollen die Kliniken in Abstimmung mit den Mitarbeitervertretungen entscheiden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat das Vorhaben gelobt. Pflegekräfte in Kliniken hätten in der Corona-Zeit viel Stress gehabt. Zuvor hatten bereits Beschäftigte in der Altenpflege corona-bedingte Prämien erhalten.