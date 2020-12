Trotz der Pandemie war das Jahr 2020 das weltweit stärkste für Börsengänge seit zehn Jahren. Einer Studie der Unternehmensberatung Ernest Young zufolge gingen mehr als 1.300 Unternehmen neu an die Börse. Die Investoren stiegen mit 263 Milliarden Dollar ein. Gefragt waren vor allem Firmen aus dem Gesundheitssektor und Technologieunternehmen. Die teuersten Börsengänge gab es in China: Hier brachte der Chiphersteller Semiconductor Manufacturing International 7,6 Milliarden Dollar ein. In Deutschland erzielten neun Unternehmen an der Frankfurter Börse knapp mehr als eine Milliarde Euro. Die Tübinger Impfstofffirma Curevac und das ebenfalls aus Tübingen stammende Biotechunternehmen Immatics gingen an die US-Börse Nasdaq.