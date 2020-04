Der US-Flugzeugbauer Boeing will ab heute seine Produktion wieder schrittweise anlaufen lassen. Der Konzern teilte mit, in den Werken im US-Bundesstaat Washington würden heute etwa 27.000 Menschen an die Arbeit zurückkehren. Die Werke in South Carolina bleiben weiter geschlossen. Boeing hatte wegen der Corona-Pandemie vor etwa vier Wochen die Produktion eingestellt. Der US-Flugzeugbauer war schon vor Ausbruch des Corona-Virus in finanziellen Schwierigkeiten. Anfang des Jahres musste er die Produktion des 737 Max komplett einstellen, nachdem zwei Maschinen des Typs abgestürzt waren.