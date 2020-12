Der Musiker Bob Dylan hat die Rechte an seinen Songs an den Konzern "Universal Music" verkauft. Nach Informationen der "New York Times" hat er dafür mehr als 300 Millionen Dollar bekommen. Unter den mehr als 600 Dylan-Titeln sind auch "Blowin' in the Wind" und "The Times They Are A-Changin'". Bob Dylan gehörte zu den wenigen Künstlern, die die Verlagsrechte für ihre Musik selbst kontrollierten. Der 79-jährige ist zugleich der einzige Musiker, der einen Literatur-Nobelpreis für seine Texte bekam.