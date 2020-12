per Mail teilen

BMW ruft 145.000 Dieselautos der Marken BWM und Mini in die Werkstatt. Die dort verbauten Kühler aus den Jahren 2017 und 2019 könnten leck sein, dann besteht Brandgefahr. In dieser Angelegenheit hat es schon früher Rückrufe gegeben. Beim aktuellen Rückruf geht es um Autos in Deutschland, Großbritannien und anderen Ländern.