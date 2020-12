per Mail teilen

Wer ein Bußgeld wegen zu hoher Geschwindigkeit bekommt, darf die Messdaten von Blitzern in Zukunft einsehen und überprüfen. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem Grundsatzurteil entscheiden. Bisher hatten sich die Behörden meist geweigert, die Rohdaten der Messgeräte herauszugeben. Dagegen hatte ein Autofahrer aus Franken geklagt. Hintergrund ist, dass einige der umstrittenen Messgeräte diese Daten nicht speichern.