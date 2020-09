per Mail teilen

Jäger dürfen künftig nicht mehr mit Bleimunition in Feuchtgebieten jagen. Die EU-Staaten haben ein entsprechendes Verbot gebilligt, dass nach einer Übergangsfrist von zwei Jahren gelten soll. Blei ist ein giftiges Schwermetall. Das Bundesumweltministerium sagt, dass in Europa jährlich mehr als eine Million Wasservögel an einer Bleivergiftung sterben. Ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums hat gesagt, nun müsse intensiv nach einer alternativen Munition gesucht werden. Denn bei den derzeitigen Bleialternativen, müssten Wildtiere beim Abschuss oft unnötig leiden.