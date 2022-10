Meinung: Bitte! Ruhe im Kopf!

per Mail teilen

Radio, Fernsehen, Zeitung – eine Nachricht ist schlechter als die andere. Das macht ganz schön nervös, meint Constance Schirra.

Dieser Tage war ich im Wald spazieren. Ich sah die Sonne durch bunte Blätter blitzen, ich hörte einen Specht bei der Arbeit, ich half einer adipösen Hummel aus unliebsamer Rückenlage. Es war ruhig und friedlich und schön.

Die schweren Zeiten kommen noch!

Zu Hause angekommen sagt das Radio: "Der Weltwirtschaft stehen schwere Zeiten bevor." Ja natürlich! Wie konnte ich das vergessen. Spatzwandle da durch den Wald und freu mich am Herbst! Unerhört! Der Herbst ist schwer und der Winter wird noch schwerer und überhaupt… Wir haben Krise!

Mieten und Strom bald unbezahlbar?

Die Russen bombardieren die Ukrainer, mein Lieblings-Camembert ist 50 Cent teurer geworden, die Stromrechnung 50 Euro höher, die Mieten steigen, zumindest in den Wohnungen, die es noch gibt, es gibt nämlich nicht genug, Corona über allem, warum gibt es zwar Permanent Make-up, aber nicht Permanent Maske?

Geht uns das Bier aus?

Wirtschaftsexperten warnen vor einer Rezession, Palettenhersteller vor Lieferengpässen, der Club der Konfiserien vor dem Ende des Schokoladen-Fachhandels, der Verband der Brauer vor einem Bier-Mangel. Es gibt nicht genug Einmalhandschuhe aber mehr Depressionen, kein Wunder, der amerikanische Präsident sieht bereits das Armageddon nahen, was heißt überhaupt genau Armageddon? Untergang! Endzeit! Entscheidungsschlacht! Natürlich! Was sonst!

Nosferatu-Spinne ist da IMAGO blickwinkel

Der Klimawandel ist auch noch da, der Thwaites-Gletscher schmilzt, das Eiswasser fließt ins Meer, der Meeresspiegel steigt, Husum! Wir werden Husum verlieren! Während anderswo die Flüsse austrocknen und das Wasser knapp wird. Die winzige Schwebfliege stirbt aus, dafür kauert direkt vor meiner Haustür eine riesige Nosferatu-Spinne.

Atomwaffen für Europa

Millionen Menschen sind auf der Flucht, es gibt wieder mehr Hunger und mehr Waffen denn plötzlich wollen alle wieder "aufrüsten…aufrüsten" und der 80-jährige Bundestagsabgeordnete Wolfgang Schäuble (CDU) wünscht sich eigene Atomwaffen für Europa. Du lieber Himmel! Noch was?

Die FDP kennt immer den Schuldigen

Ich werde kein Radio mehr hören, nein das geht nicht, ich arbeite da, ich werde einen Beschwerdebrief schreiben, an wen? Muss ich die FDP fragen, die FDP weiß immer, wer schuld ist, immer die andern. Die Vertreterin der Evangelischen Kirche sagt in den "Gedanken zum Tag": „Konzentrieren sie sich in diesen Zeiten auf gute Nachrichten“.

Steuer auf Kuhpupse

Gute Nachrichten… Gute Nachrichten… Hm… Im vergangenen Jahr wurden 99.100 Tonnen Speisekürbisse in Deutschland geerntet, so viel wie noch nie, Greta Thunberg ist glücklich, Kaffee ist gut für die Gesundheit, Neuseeland besteuert auf dem Weg zur Klimaneutralität die Pupse von Kühen. Ich weiß nicht… die Kuhpupssteuer mag gegen die Atomwaffen nicht ankommen, es rast in meinem Kopf. Ruhe da oben!

Ich habe eine Meditations-App gekauft. Ja… ganz gut. Ich habe eine Packung beruhigender Lavendel-Pillen gekauft. Ja… besser. Aber am besten wirkt: Wenn im Wald die Sonne durch die Blätter blitzt, der Specht hämmert und die dicke Hummel wieder krabbelt. Ruhig. Friedlich. Schön. Und ganz umsonst.