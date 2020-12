per Mail teilen

Der Bitcoin hat die 20.000 Dollar-Schallmauer durchbrochen. Finanzwissenschaftler Phillipp Sandner sieht ihn weiter steigen. Warnt aber auch: Als Anlage ist die Kryptowährung nur bedingt geeignet.

Der Kurs hat sich seit Jahresbeginn fast verdreifacht. Zuletzt stand der Bitcoin sogar fast bei 24.000 Dollar. Phillipp Sandner von der Frankfurt School of Finance and Management erklärt in SWR Aktuell die Gründe: "Der Bitcoin wird zunehmend als digitaler Rohstoff verstanden." Wie Gold, aber digital und ähnlich knapp. "Und man erkennt den Wert: zum Beispiel grenzenlose Übertragbarkeit und Wertspeicher."

Das würden immer mehr Anleger verstehen und Interesse an dieser Anlagemöglichkeit entwickeln. "Das häuft sich in diesen Tage, vor allem auch von professionellen Investoren, die auch nach dem deutschen Gesetz seit Januar Bitcoins besitzen dürfen." Und zwar auch als Vermögensanlage für ihre Kunden.

Unternehmen und Finanzinvestoren entdecken den Bitcoin

Eine wichtige Rolle spielt beim Höhenflug die Ankündigung des Zahlungsabwicklers PayPal, künftig auch Krytowährungen zu akzeptieren, sagt Sandner. "Weil das dadurch eine breitere Öffentlichkeit bekommt."

Es gebe aber noch weitere Unternehmen, darunter auch Banken in Deutschland, die jetzt in den Bitcoin-Handel einsteigen würden. "Insofern gibt es zunehmend mehr Interesse und zunehmend auch mehr professionelle Firmen, die den Handel für ihre Kunden ermöglichen."

Finanzexperte Sandner: Bitcoin hat langfristiges Potential

Sandner sieht für den Bitcoin noch Luft nach oben. Ob die Kryptowährung als Anlageform in Frage komme, müsse aber jeder und jede selbst entscheiden: "Der Bitcoin ist sehr spekulativ: Es geht tagtäglich rauf und runter. Das ist wirklich nur etwas für Leute mit starken Nerven."

Langfristig sei aber ein Aufwärtstrend erkennbar. "Auch in Kombination mit Inflationsängsten sieht es aus meiner Sicht für den Bitcoin für die nächsten Jahren relativ rosig aus."