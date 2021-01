per Mail teilen

Der Markt für Bio-Lebensmittel in Deutschland ist in der Corona-Krise weiter gewachsen. Eine Umfrage des Bundes zeigt: Frühere Gelegenheitskäufer sind jetzt Gewohnheitskäufer.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat das Ökobarometer 2020 vorgestellt. Demnach ist der Umsatz mit Bio-Produkten im vergangenen Jahr nach ersten Schätzungen auf mehr als 14 Milliarden Euro gestiegen. Das wäre ein Plus von 17 Prozent im Vergleich zu 2019. Das lag offenbar auch an der Corona-Pandemie.

Mehr als ein Drittel der Menschen kauft regelmäßig Bio-Produkte

37 Prozent der Befragten gaben in der Umfrage an, regelmäßig zu Bio-Produkten zu greifen. Gekauft werden sie weiterhin vor allem in Supermärkten. Das vor 20 Jahren eingeführte staatliche Bio-Siegel wird demnach inzwischen von mehr als 6.000 Unternehmen freiwillig genutzt - für fast 90.000 Produkte.

Umweltredakteur Martin Thiel fasst zusammen, wie Bio das Bio-Siegel wirklich ist.

Bei den Bauern legt der Ökolandbau weiter zu. Der Anteil dieser Anbauflächen an der gesamten Agrarfläche Deutschlands stieg 2019 auf 9,7 Prozent. Wenn es nach der Bundesregierung geht, soll der Wert bis zum Jahr 2030 aber auf 20 Prozent steigen.