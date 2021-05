Das Schuljahr 2020/21 endet in einer Bildungskatastrophe, bleibt aber auf mittlere Sicht folgenlos, meint Martin Rupps. Wo junge Menschen knapp werden, kommen alle beruflich unter.

Pablo, der Sohn eines Kollegen, hat den gestrigen Schultag zuhause mit seinem Vater und vier Matheaufgaben verbracht. Marija, die Tochter von Freunden, erhielt wochenlang eine Stunde Unterricht am Tag. 14 Monate Pandemie haben nicht nur Schulstunden, sondern ein komplettes Schuljahr ausfallen lassen.

Die Pandemie lehrt, dass nicht nur der Präsenzunterricht an Schulen, sondern ein ganzes Schuljahr ausfallen kann dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas

Für viele Kinder und Jugendliche wäre es pädagogisch sinnvoll, das Schuljahr zu wiederholen. Aber dann zahlen sie unverschuldet mit dem Wertvollsten, was sie haben, ihrer Lebenszeit. Auch den Eltern ist eine "Ehrenrunde" nicht zuzumuten. Als beste aller schlechten Lösungen erscheint mir, dass ein Schuljahr, das nichts wert ist, nicht bewertet wird. Keine Zeugnisse. Kein Sitzenbleiben. Haken drunter.

So stressig und unbefriedigend die Situation für die Betroffenen ist, so folgenlos, glaube ich, bleibt sie für ihr späteres Berufsleben. Die in den Notenkeller gestürzten Kinder und Jugendliche fallen weich. Ihr Glück im Unglück ist die allgemeine Bevölkerungsentwicklung mit immer weniger Schülerinnen und Schülern. Ich konnte kürzlich mithelfen, dass ein Hauptschulabgänger mit schlechtem Zeugnis einen Ausbildungsplatz fand. Das Unternehmen verspricht ihm 840,- Euro Einstiegsgehalt und die Aussicht auf eine duale Weiterbildung. Jahresfahrkarte und Tablet inklusive. Ich habe mich für den jungen Mann total gefreut, aber auch gedacht: So billig war berufliche Zukunft noch nie.

Die Bundesländer legen jetzt millionenschwere "Lernlückenprogramme" auf (so heißt das Baby in Baden-Württemberg) und folgen damit einer Erwartung von Eltern und Verbänden. Ich glaube, sie sind weder wirklich nötig noch ausreichend. Pablo, Marija und andere Kinder und Jugendliche, die in der Pandemie vielleicht keine höhere Mathematik gelernt haben, machen trotzdem ihren Weg.