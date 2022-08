In der Nacht vom 12. August auf den 13. August ist der Höhepunkt der Perseiden-Sternschnuppen. Gegen 3 Uhr am frühen Morgen durchquert die Erde eine Stelle der Kometenbahn, in der sich besonders viel Staub angesammelt hat. Wer so lange durchhält, hat gute Chancen Perseiden zu sehen.

Sternschnuppen der Perseiden am Nachthimmel. Die Perseiden sind ein jährlich wiederkehrender Meteorstrom. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Ole Spata Bei den Perseiden heißt der verursachende Komet 109P/Swift-Tuttle. Er wurde am 19. Juli 1862 entdeckt. Für einen Umlauf um die Sonne benötigt er rund 133 Jahre. Das nächste Mal wird er voraussichtlich erst 2126 zu sehen sein. IMAGO imago/VIADATA Um gute Bilder der Sternschnuppen machen zu können, empfiehlt sich ein Stativ. SWR