Joe Biden gewinnt die US-Präsidentschaftswahl und die EU-Mitgliedsländer freuen sich. Auch für die Vize-Präsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley, ist das "eine wichtige Entscheidung".

Strafzölle und Truppenabzug

Barley (SPD) hofft auf ein neues Verhältnis zwischen der EU und den USA. Im SWR sagte sie: „Es war eine wichtige Entscheidung für die Europäische Union, denn Donald Trump hat von der EU als Einrichtung nichts gehalten. Er wollte immer das Recht des Stärkeren durchsetzen, deswegen hat er auch versucht, die EU zu spalten.“

Biden werde grundsätzlich anders an die Europäische Union herangehen, glaubt Barley. Er werde sein Land wieder in das Pariser Klimaabkommen aufnehmen lassen und womöglich auch in die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Auf Bewegung hofft Barley auch bei Themen wie dem von Trump angekündigten US-Truppenabzug aus Deutschland und bei Strafzöllen.

Streit ist trotzdem möglich

Allerdings werde es auch mit Biden einige Streitpunkte geben. Die Forderung, dass Deutschland seine Militärausgaben erhöhen muss, stammt ursprünglich aus der Zeit, als Biden noch Vize-Präsident unter Barack Obama war. Da wird Biden voraussichtlich auch jetzt nicht locker lassen. Dennoch glaubt Barley: „Generell wird es einen besseren Gesprächsfaden geben, das ist schon mal sehr, sehr wichtig.“