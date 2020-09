per Mail teilen

Nach US-Präsident Donald Trump will nun auch der demokratische Präsidentschafts-Kandidat Joe Biden die Stadt Kenosha im Bundesstaat Wisconsin besuchen. Sein Ziel sei, einen positiven Einfluss auf das Geschehen zu haben, sagte Biden. In Kenosha kommt es seit Tagen zu teils gewaltsamen Protesten, nachdem ein Afro-Amerikaner bei einem Polizei-Einsatz durch mehrere Schüsse in den Rücken schwer verletzt wurde. Der 29-Jährige ist seitdem querschnittsgelähmt. Trump hatte sich bei seinem Besuch Kenosha solidarisch mit der Polizei gezeigt - und die Proteste als Inlandsterror bezeichnet.