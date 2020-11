Der gewählte US-Präsident Joe Biden will nach Medienberichten Antony Blinken zu seinem Außenminister machen. Der 58-Jährige berät Biden seit langem in außenpolitischen Fragen. Unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama ist Blinken bereits stellvertretender Außenminister und vorher stellvertretender Nationaler Sicherheitsberater gewesen. Biden will die Außenpolitik der USA neu ausrichten. Er versprach unter anderem das Land wieder in internationale Abkommen zurückführen - etwa dem Pariser Klimaschutzabkommen. Am Dienstag will Biden die ersten Kandidaten für sein Kabinett vorstellen.