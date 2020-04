per Mail teilen

Es geht um einen kleinen Tonschnipsel von gerade mal zwei Sekunden - doch der Streit zwischen dem Musik-Produzenten Moses Pelham und der Band Kraftwerk hat längst Rechtsgeschichte geschrieben. Jetzt scheint er durch den Bundesgerichtshof (BGH) endgültig geklärt.

1997 hatte der Frankfurter Rapper und Musikproduzent Moses Pelham für Sabrina Setlur einen Song namens "Nur mir" produziert. Pelham kopierte und verwendete dabei eine kurze Rhythmus-Sequenz der Düsseldorfer Kultband Kraftwerk, was man in der Musikbranche Sampling nennt.

Dauer 3:11 min Kraftwerk gegen Pelham: Rechtsgeschichte geschrieben Klaus Hempel berichtet

Vier Mal vor dem BGH

Das Bundesverfassungsgericht hatte sich mit dem Fall beschäftigt, auch der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Vier Mal musste sich der Bundesgerichtshof mit dem Streit auseinandersetzen.

Doch nun dürfte die Rechtslage endgültig geklärt sein. Zwar hat der BGH den Fall noch einmal an die Vorinstanz, das Oberlandesgericht Hamburg, zurückverwiesen. Dort müssen die Richter noch ein paar Detailfragen klären. Dies wird am wesentlichen Ergebnis aber nichts mehr ändern.

(Aktenzeichen: I ZR 115/16)

"Wenn man aus dem Werk eines anderen etwas entnimmt, sollte man wenigstens mal fragen. So einfach ist das." Ralf Hütter, Gründungsmitglied von Kraftwerk

Strengere Richtlinien seit 2002

Das Ergebnis lässt sich in etwa so zusammenfassen: Als Pelham den Song in den 90ern produzierte, handelte er nach deutschem Recht rechtmäßig. Damals war Sampeln weitestgehend von der Kunstfreiheit gedeckt.

Seit 2002 gelten für das Sampling aber strengere Regeln, weil da eine neue EU-Richtlinie in Kraft trat. Danach ist Sampling nur erlaubt, wenn der Tonschnipsel, um den es geht, verändert wird und im neuen Song nicht mehr wiedererkennbar ist.