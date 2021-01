Wenige Tage vor der Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden hat die Polizei einen bewaffneten Mann in Washington festgenommen. Beamte hätten den Mann an einem errichteten Kontrollpunkt in der Nähe des Kapitols überprüft, teilte die Polizei mit. Er hatte demnach zwei Pistolen und hunderte Schuss Munition in seinem Fahrzeug. Weder die Waffen noch die Munition waren registriert. Der Fernsehsender CNN berichtet, der Verdächtige habe eine gefälschte Zugangsberechtigung für die Vereidigungszeremonie an diesem Mittwoch vorgezeigt.