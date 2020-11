Binnen eines halben Jahres 67.000 Euro Schulden, Anwaltskosten, jetzt die Insolvenz – der Fall eines Mainzer Gastronomen steht für viele, meint Martin Rupps.

Wegen steigender Corona-Zahlen könnten die Bundeskanzlerin und die Chefinnen bzw. Chefs der Länder am Mittwoch einen weiteren, milden Lockdown beschließen. Eine Schließung von Geschäften und gastronomischen Betrieben ist wahrscheinlich.

Viele Geschäfte und gastronomische Betriebe müssen wegen der Corona-Krise schließen dpa Bildfunk picture alliance/Marijan Murat/dpa

Reden wir über Geld. Der Inhaber eines gastronomischen Betriebs in Mainz hat, wie er mir erzählte, bei seiner Vermieterin 48.000 Euro Schulden. Es handelt sich um die Miete für fünf Monate, während er den Betrieb nicht öffnen durfte bzw. noch nicht wollte. Seine Vermieterin habe ihn aufgefordert, den offenen Betrag bis Ende Oktober zu zahlen. Weiter hat dieser Betreiber, wie er mir erzählte, 19.000 Euro Schulden bei dem Unternehmen, von dem er Markenrechte bezieht. Weitere Kosten fallen durch Anwaltshonorare an.

Ein Teil der Angestellten in diesem Betrieb befindet sich seit Mitte März in Kurzarbeit. Sie bekommen zum geringeren Betrag der Arbeitsagentur nichts obendrauf. Der Betriebsumsatz seit Mai erreicht ein Drittel der Zeit "vor Corona". Der Betrieb hat aktuell samstags und am Sonntagvormittag geschlossen, weil in dieser Zeit noch weniger geht. Diese Öffnungszeiten gelten bis Freitag. Dann ist Schluss, endgültig – Insolvenz!

Ein solches Aus mitsamt vielen tausend Schulden innerhalb weniger Monate bedeutet eine ebenso überraschende wie unverschuldete Katastrophe. Ein harter Schlag für die Seele und die berufliche Zukunft. So wie diesem Mainzer Gastronomen geht es in diesen Tagen vielen. Ich erzähle seine Geschichte, weil sie mir beispielhaft erscheint. Nicht nur Corona-Infektionen brechen mit zeitlicher Verzögerung aus, auch Insolvenzen in Folge der Corona-Politik. Die Pleitewelle geht im Januar erst so richtig los, sagen mir Gastronomen.