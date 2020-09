Baden-württembergische Schüler sollen zum Besuch einer Gedenkstätte für NS-Opfer verpflichtet werden. Martin Rupps findet die Zeit dafür gekommen.

Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will den Besuch von Schülern in Gedenkstätten, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern, zur Pflicht machen. Der Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Gedenkstätten in Baden-Württemberg, Felix Köhler, hält im SWR dagegen. Er fürchtet ein Desinteresse von Lehrern und sieht die Gedenkstätten nicht darauf vorbereitet.

Der Besuch von Gedenkstätten für NS-Opfer – hier am Samariterstift in Grafeneck (Kreis Reutlingen) soll für Schüler zur Pflicht werden. SWR Charly Kowalczyk

Ich erinnere mich an den eigenen Widerwillen, mit dem ich als Schüler ein ehemaliges Konzentrationslager besucht habe. „Schon wieder dieses Thema!“, lautete ungefähr mein Reflex. Es war eine andere Zeit. Eltern und Großeltern hatten Nazideutschland noch erlebt. Im Kino lief Joachim Fests Dokumentarfilm „Hitler - Eine Karriere“ und im Fernsehen der amerikanische Vierteiler „Holocaust“. Viel häufiger als heute erinnerten Personen des öffentlichen Lebens an die historische Schuld.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Inzwischen sind die meisten Zeitzeugen gestorben. Die mündliche Überlieferung versiegt. Schülerinnen und Schüler beziehen ihre politische Bildung hauptsächlich aus dem Netz - ein Ort, wo sich Geschichtsfälscher tummeln. Vor diesem Hintergrund finde ich es richtig, dass der Besuch einer Gedenkstätte zur Pflicht wird. Zwei Stunden lang sehen und hören, wie es wirklich war. Nur zwei Stunden, aber immerhin!

Mehr Aufmerksamkeit für Gedenkstätten

Die Bedenken von Felix Köhler namens der Landesarbeitsgemeinschaft sind mir unverständlich. Lehrerinnen und Lehrer werden - wie alle Arbeitnehmer - nicht für ihre Arbeitslust bezahlt. Und wenn die Gedenkstätten auf mehr Besucher nicht vorbereitet sind, dann sollten sie das schleunigst ändern. Eine solche Chance auf mehr Aufmerksamkeit und mehr Besucher kommt nicht so schnell wieder.