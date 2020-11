Neue Videoclips der Bundesregierung sollen mit Augenzwinkern dazu animieren, zuhause zu bleiben. Gemacht sind sie im Stil von "Opa erinnert sich an den Krieg".

Die Videos mit #besondereHelden haben am Wochenende für Aufmerksamkeit im Netz gesorgt. Alleine auf dem Twitteraccount von Regierungssprecher Steffen Seibert wurden die Clips hunterttausendfach angesehen. Die Botschaft ist klar - so endet auch jeder Clip: "Werde auch du zum Helden und bleib zuhause."

Die Videos erscheinen wie eine Art Mini-Geschichts-Doku mit einem Rückblick älterer Herrschaften auf ihre Jugend und die zweite Coronawelle im Jahr 2020. Der fiktive Anton Lehmann erzählt vom Coronajahr:

"Und das Schicksal dieses Landes lag plötzlich in unseren Händen. Also fassten wir all unseren Mut zusammen und taten, was von uns erwartet wurde... Wir taten nichts. Waren faul wie die Waschbären. Tage- und Nächte lang blieben wir auf unserem Arsch zu Hause und kämpften gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Unsere Couch war die Front, und unsere Geduld war die Waffe." Textauszug aus dem Videoclip

Ein Sprecher des Bundespresseamts erklärte auf Anfrage, die Videos seien Teil der Informationsmaßnahmen in der Corona-Pandemie. "Kontakte zu reduzieren ist derzeit unser wichtigstes und wirksamstes Mittel, um die Pandemie einzudämmen." Diesen Appell wolle man mit den Videos an möglichst viele junge Menschen herantragen.

Auch das Moderatoren- und Comedy-Duo Joko & Klaas hat einen der beiden Clips verbreitet:

Kommentare von "cool" bis "geht an Realität vorbei"

Die Menschen setzen sich online kritisch damit auseinander. Die Kommentare reichen von "Cool gemacht" bis "Wer produziert denn so was?!" Manche greifen Aspekte aus dem Video auf, twittern zum Beispiel ihre Couch mit den Worten "meine Front für heute". Ein Twitternutzer findet den Spot so gelungen, dass er ihn als "universelle Botschaft" englisch untertitelte.

Moniert wird andererseits, dass die Videobotschaften mit Humor an der Realität vorbeigingen. Facebook-Nutzerin Annalee Klewe schreibt: "Dass so viele Menschen gerade um ihre Existenzen bangen und ohne Hilfe vom Staat absaufen, das darf natürlich nicht so in der Form nach außen dringen. Risikogruppen schützen definitiv, aber nicht die ganze Welt lähmen." Andere bemängelten hingegen etwa, dass Themen wie Einsamkeit, häusliche Gewalt oder Existenzängste in den Spots keine Rolle spielen - oder dass die eigentlichen Helden doch beispielsweise die Beschäftigten im Gesundheitswesen seien.

Facebook-Nutzer Paul Rampe resümiert: "Entweder versucht sich unsere Bundesregierung hier in Humor, oder in Bürgermotivation, beides misslingt ihr mMn (meiner Meinung nach) aufs Übelste."

Sascha Lobo kann Kritik an den "brillianten Spots" nicht verstehen

Der Blogger Sascha Lobo kann nicht verstehen, dass die "brillianten Spots auf Krampf scheiße gefunden werden."

Deutsches Twitter selten knalldackeliger (und deutscher), als wenn diese brillanten Corona-Spots auf Krampf scheiße gefunden werden. Manche Leute erreicht man so und nur so, also lasst eure innere Abiturientenkonferenz EINMAL für 10 Minuten NICHT raushängen. #besondereHelden https://t.co/VjISUjWtis Sascha Lobo, Twitter, 15.11.2020, 10:28 Uhr

"Wann haben wir verlernt, mal 5 gerade sein zu lassen?"

Mit einer solchen Meinung ist er nicht alleine. "Da macht man ein lustiges Video, welches dazu motivieren soll, sich an die Maßnahmen zu halten und es wird von Vielen bis ins Detail analysiert und zerrissen. Wann haben wir verlernt mal 5 grade sein zu lassen und nicht zu allem klugzuscheissen", fragt sich Twitternutzer S. Münch.