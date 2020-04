Am Mittwoch soll unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) entschieden werden, ob und wie die Kontakteinschränkungen gelockert werden können. Erste Ideen gibt es bereits.

Lockern, aber wie? Eine der ersten Meldungen dazu kam am Ostersonntag von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU): "Wenn uns bestimmte Branchen zeigen, sie können Hygiene- und Abstandsregeln durchsetzen, dann können die Bereiche, wo das geht auch wieder anfangen, in den Alltag zurückkehren", sagte Spahn am Sonntag "Bild TV".

Wer ist am meisten gefährdet - und wo ist die Gefahr am höchsten?

Derweil hat Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet (CDU) bereits Kriterien für ein Wiederanfahren der Wirtschaft entwickeln lassen.

Die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) schreibt, ein Expertenbericht im Auftrag von Laschet nenne vier Kriterien: Es müsste bestimmt werden, wo die Gefahr einer Ansteckung besonders hoch sei. Zudem müsse geklärt werden, für wen eine Ansteckung besonders gefährlich sei und was für Wirtschaft und Gesellschaft besonders wichtig sei.

Schließlich müsse beurteilt werden, wie gut sich im jeweiligen Bereich Schutzmaßnahmen umsetzen ließen. Die NRW-Experten fordern nach dem Bericht auch, Bildungseinrichtungen sollten so schnell wie möglich schrittweise wieder öffnen.

Papier soll Merkel bereits vorliegen

Zu den Autoren gehören der frühere Bundesverfassungsrichter Udo di Fabio, die Demoskopin Renate Köcher, der ehemalige Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt sowie der Virologe Hendrik Streeck. Bereits am Samstag soll Ministerpräsident Armin Laschet das Papier Merkel und den Regierungschefs der übrigen Bundesländer vorgelegt haben.

Auch Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, hat bereits Kriterien vorformuliert - mit einer ganz besonderen Forderung:

Kretschmann: "Solange es nötig ist, müssen wir durchhalten"

In Deutschlands Südhälfte sind die Ministerpräsidenten derweil deutlich vorsichtiger: So dämpfte Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) Hoffnungen, in Kürze würden die Kontaktbeschränkungen abgebaut: "Es wird auch nach den Osterferien nicht einfach so weitergehen können wie vorher. Wer zu früh lockert, riskiert einen Rückfall."

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte der FAS, es hänge von der Zahl der Infizierten, den Testkapazitäten, dem medizinischen Personal und der Zahl der Intensivbetten ab. Ähnlich wie Kretschmann sagte der sächsische Regierungschef Michael Kretschmer dem Blatt: "Solange es nötig ist, müssen wir durchhalten."