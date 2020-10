Beherbergungsverbot für Menschen aus Risikogebieten? Verlängerte Weihnachtsferien? Kanzlerin Merkel will mit den Chefs der Länder über eine mögliche Verschärfung von Corona-Maßnahmen beraten. Bayerns Ministerpräsident Söder warnt im Vorfeld: "Wir sind kurz davor, die Kontrolle zu verlieren."

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs wollen am Mittwoch in Berlin unter anderem über das Übernachtungsverbot in Hotels oder Pensionen sprechen. Dieses Verbot soll für Urlauber gelten, die aus einer Region kommen, in der mehr als 50 neuen Ansteckungen je 100.000 Einwohner nach sieben Tagen gemeldet wurden - und die keinen aktuellen negativen Test vorlegen können.

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, mahnte am Dienstag: "Wir müssen jetzt Corona ausbremsen, bevor wir eine echte Notbremsung machen müssen."

Das Thema "Beherbergungsverbot" sorgte bereits im Vorfeld für Zündstoff - die Verantwortlichen der Bundesländer liegen bei ihrer Bewertung einer solchen Maßnahme weit auseinander. Während Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) daran festhalten will, möchten andere Länder diese Reise-Regelung kippen oder haben sie erst gar nicht eingeführt - so wie etwa Rheinland-Pfalz unter Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Längere Ferien um Weihnachten herum, kürzere im Sommer?

Diskutiert wird beim Bund-Länder-Treffen vermutlich auch über den Vorschlag, als Vorsichtsmaßnahme die Ferienzeit im Winter zu verlängern. Diese Idee hatten die beiden Bundestagsabgeordneten Christoph Ploß (CDU) und Stephan Pilsinger (CSU) in der "Bild"-Zeitung vorgestellt. Demnach sollten die Winterferien um zwei bis drei Wochen verlängert, die Ferien im Sommer dafür entsprechend verkürzt werden.

Sommerferien im Winter? SWR-Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert findet diese Debatte realitätsfern. Ein Kommentar: