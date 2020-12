per Mail teilen

Der Hauptstadtflughafen BER schließt kurz nach seiner Eröffnung vorübergehend einen Terminal und eine Landebahn. Grund ist nach Angaben von Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup der drastisch eingebrochene Flugverkehr in der Corona-Krise. Man müsse sparen. Unterstützung kommt in der Krise unter anderem vom Bund. Der will mehr als 170 Millionen Euro bereitstellen.