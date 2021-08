Der FV Biberach hat bei dem Benefizspiel gegen die Ü32 Mannschaft des FC Bayern München mit 6 zu 1 gewonnen. Eine erfolgreiche Aktion. Es kamen viele Spenden für Flutopfer zusammen.

Rund 380 Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgten das Spiel am Samstagnachmittag in Biberach, das zugunsten der Flutopfer in der Gemeinde Dernau im Ahrtal stattfand. Es war eine tolle und erfolgreiche Aktion, so Michael Münch, Vorstand und aktiver Spieler des Landesligisten FV Biberach. Die Versteigerung eines signierten Trikots von Robert Lewandowski brachte 1.000 Euro. Außerdem wurden weitere Spenden während der Veranstaltung gesammelt.

FV Biberach schlägt FC Bayern bei Benefizspiel

Der FV Biberach hatte bei dem Benefizspiel seine aktive Mannschaft eingesetzt. Die Spieler seien teilweise viel jünger gewesen als die Ü32 Mannschaft des FC Bayern, das habe sich in der zweiten Spielhälfte bemerkbar gemacht, so Michael Münch, der selbst auf dem Feld stand.

Das Ü32 Team des FC Bayern besteht aus Ex-Profifußballern, die früher in der zweiten oder dritten Liga gespielt haben, erklärt Münch. Die Mannschaft ist oft bei Spielen für den guten Zweck für den FC Bayern im Einsatz.

Der Musikverein Reinstetten (Kreis Biberach) hat die Spendenaktion nach der Hochwasserkatastrophe für Dernau ins Leben gerufen. Der Musikverein war bisher immer wieder zu Gast beim Dernauer Weinfest. Pressestelle FV Biberach

Hilfe unter Freunden für Flutopfer in Dernau

Neugierige konnten bei der Aktion den Mannschaftsbus des FC Bayern bestaunen, in dem die Ü32 Mannschaft angereist war. Der Musikverein Reinstetten (Kreis Biberach) sorgte für musikalische Unterhaltung. Der Verein hatte das Benefizspiel für Dernau initiiert und hat den Kontakt hergestellt. Er ist mit dem Dernauer Musikverein befreundet. Die Gemeinde ist von dem verheerenden Hochwasser in Rheinland-Pfalz stark getroffen, wie auf der Internetseite der Gemeinde Dernau zu sehen ist.