Der Mitgründer der US-Funkband "Kool and the Gang", Ronald Bell, ist tot. Der Sänger und Komponist starb im Alter von 68 Jahren in seinem Haus auf den Amerikanischen Jungferninseln, bestätigte das Management der Gruppe der Nachrichtenagentur AFP. Todesursache ist nicht bekannt. Die Band feierte ihre größten Erfolge in den siebziger und achtziger Jahren. Zu ihren Welt-Hits gehören "Celebratio", "Jungle Boogie" und "Ladies Night".