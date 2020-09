per Mail teilen

In Belarus haben Regierungskritiker zu neuen Streiks in den Staatsbetrieben aufgerufen. Staatschef Alexander Lukaschenko reagiert darauf mit Drohgebärden.

Der Koordinierungsrat der Opposition teilte mit, dass jede Minute, die Lukaschenko weiter an der Macht sei, der Wirtschaft große Verluste verursache. Der Staatschef selbst hatte angeordnet, die bestreikten Betriebe zu schließen. Die Menschen sollten erst einmal abkühlen.

Lukaschenko droht inzwischen allen, die sich gegen ihn stellen, mit dem Verlust des Arbeitsplatzes. Offen ist, ob er gegen die Opposition nun auch das Militär einsetzen wird. Bereits bei den Massenprotesten in der Hauptstadt Minsk gestern hatten Soldaten sichtbar Stellung bezogen.

Trotz Warnungen gehen Tausende auf die Straße

Mehr als 100.000 Menschen hatten trotz Warnungen von Polizei und Militär vor einem Demonstrationsverbot in Minsk gegen Machthaber Alexander Lukaschenko protestiert. "Hau ab!", skandierten die Menschen in Sprechchören auf dem Unabhängigkeitsplatz.

Philosophin zur Lage in Belarus: "Der Präsident ist schwach"

Die Philosophin Olga Shparaga aus Minsk meint, dass die Demonstranten Lukaschenkos Drohgebärden eher als Zeichen der Schwäche deuten würden. Daher sei die Stimmung unter den Demonstrierenden nach wir vor gut.

Lukaschenko sei bei seiner Ansprache zwar bewaffnet aufgetreten, habe aber nur einen kleinen Kreis von Milizionären um sich herum. Die Uni-Professorin des European College of Liberal Arts in Belarus (ECLAB) zweifelte im SWR daran, dass der Präsident die Unterstützung des Militärs für ein gewaltsames Vorgehen habe.

Hartes Durchgreifen angekündigt

Die Polizei warnte in Lautsprecherdurchsagen immer wieder davor, an der ungenehmigten Kundgebung teilzunehmen. Lukaschenko hatte mit "hartem Durchgreifen" gedroht, um die Ex-Sowjetrepublik wieder zur Ruhe zu bringen. Allerdings war die Menge auf den Straßen so groß, dass die Polizei ihr nichts entgegensetzen konnte.

Belarus: Lukaschenko droht mit Armee

Lukaschenko hatte immer wieder damit gedroht, notfalls auch die Armee zur Sicherung seiner Macht einzusetzen. Das Verteidigungsministerium warnte in einer Mitteilung:

"Falls es Störungen der Ordnung oder Unruhen auf diesen Plätzen geben sollte, werden Sie es schon nicht mehr mit der Miliz zu tun bekommen, sondern mit der Armee." Belarussisches Verteidigungsministerium

Viele Bürger in Belarus betonen aber seit Wochen, dass sie keine Angst mehr hätten vor "Europas letztem Diktator".

Eine Frau schwenkt eine historische Flagge von Belarus. Dieses Design war die offizielle Flagge des Landes, bevor Lukaschenko Staatsoberhaupt wurde. dpa Bildfunk picture alliance/Evgeniy Maloletka/AP/dpa

EU erkennt Wahl in Belarus nicht an

Lukaschenko hatte sich nach 26 Jahren an der Macht mit rund 80 Prozent der Stimmen zum sechsten Mal in Folge zum Sieger der Präsidentenwahl erklären lassen. Die Opposition beansprucht den Wahlsieg für die 37 Jahre alte Fremdsprachenlehrerin Swetlana Tichanowskaja. Sie ist aus Angst um ihre Sicherheit und die ihrer Kinder in das EU-Nachbarland Litauen geflohen.

Die EU hat die Wahl nach den Fälschungsvorwürfen und der anschließenden Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten nicht anerkannt. Länder wie Russland und China hingegen haben Lukaschenko zum Sieg gratuliert.

Volle Gefechtsbereitschaft der Streitkräfte

Lukaschenko machte bei einem Besuch bei den Streitkräften im Gebiet Grodno im Westen des Landes einmal mehr deutlich, dass er die Proteste vom Ausland - und zwar von den EU- und Nato-Nachbarländern Polen und Litauen - aus gesteuert sieht. Beweise lieferte er nicht, er behauptete aber auch, dass es gegen Belarus gerichtete Nato-Truppenbewegungen an der Westgrenze gebe. Der Staatschef versetzte die Streitkräfte in volle Gefechtsbereitschaft.