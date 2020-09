per Mail teilen

Amtsinhaber Alexander Lukaschenko hat nach Angaben der belarussischen Wahlbehörde die Präsidentschaftswahl deutlich gewonnen. Vor der Wahl hatten sowohl die Opposition als auch Expertinnen und Experten mit Wahlfälschung gerechnet.

79,7 Prozent der abgegeben Stimmen für Präsident Alexander Lukaschenko - so lautet nach belarussischem Staatsfernsehen das Ergebnis der stichprobenartigen Nachwahlbefragungen. Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja soll demnach gerade einmal 6,8 Prozent der Stimmen erhalten haben. Bis zur offiziellen Schließung der Wahllokale um 20:00 Uhr Ortszeit lag die Wahlbeteiligung bei über 80 Prozent. Der Andrang war so groß, dass nicht alle ihre Stimme abgeben konnten. Die Wahlleiterin sagte, es habe nicht genügend Stimmzettel gegeben. Die Opposition hatte im Vorfeld befürchtet, dass es zu Wahlfälschungen kommen könnte.

Beobachter: Wahl war kaum zu kontrollieren

Einige Wahllokale in der Hauptstadt Minsk sollen heute jedoch noch länger geöffnet bleiben. Dort hatten sich gegen Abend lange Schlangen gebildet. Die Leiterin der Zentralen Wahlkommission, kommentierte, dass es sich dabei um Provokateure handele, die den reibungslosen Ablauf der Wahl stören wollten. Sie seien von ihren "Anführern" dazu angestiftet worden. Um Wahlfälschungen vorzubeugen, hatte Swetlana Tichanowskaja ihre Unterstützer dazu aufgerufen, nur am zentralen Wahltag zur Abstimmung zu gehen.

Die meisten Wahllokale waren bereits seit Dienstag geöffnet, knapp 42 Prozent sollen ihre Stimme vorzeitig abgegeben haben. Wahlbeobachter kritisieren, dass die Abstimmung kaum zu kontrollieren gewesen sei und meldeten zahlreiche Verstöße. Internationale Beobachter der OSZE waren nicht vor Ort. Sie wurden zu spät eingeladen.

Hausfrau Tichanowskaja füllt Stadien

Belarussin Maryna Rakhlei vom German Marshall Fund zweifelte schon vor der Wahl an einem Sieg Tichanowskaja. Nicht aufgrund ihrer politischen Chancen, sondern weil Rakhlei fest mit Wahlbetrug rechne: Sie sehe jetzt schon die Wahlprotokolle, in denen "über Nacht" aus 36 Wahlteilnehmern auf einmal 96 würden, sagte Rakhlei im SWR. Es handle sich nicht um eine faire Wahl, sondern um "einen traditionellen kontrollierten Prozess der Wiederwahl des Präsidenten Lukaschenko", so die Wissenschaftlerin.

Demonstranten wollen Lukaschenko loswerden

Dennoch sei es bemerkenswert und außergewöhnlich, dass breite Gesellschaftsschichten auf die Straße gingen mit dem Hauptziel, Lukaschenko "loszuwerden". Dass eine Frau wie Tichanowskaja eine Gefahr für das Regime werden könne, sei von diesem wohl nicht bedacht worden. "Sie haben sich getäuscht", sagte Rakhlei.

Große Frustration bei den Belarussen

Auch Gustav Gressel, Osteuropa-Experte des European Council on Foreign Relations, sprach im Vorfeld von Wahlbetrug. Die Frage sei nur, wie dreist und offensichtlich er von statten gehen werde, sagte Gressel im SWR. Bei einer fairen Wahl hätte die Kandidatin Tichanowskaja durchaus eine Chance gehabt. Die Frustration über den Corona-Leugner Lukaschenko, seine repressive Politik und die wirtschaftliche Stagnation sei groß, so Gressel.

Das autoritäre System in Belarus sei in vielen Belangen dem heutigen Russland um zehn Jahre voraus, meint der Wissenschaftler. Es gebe eine stark zensierte Medienlandschaft, kontrolliertes Internet und Dissidenten würden im Netz scharf verfolgt. Das mache es für die Belarussen noch einmal schwieriger, sich zu sammeln oder eine Organisation zu gründen. "In dem Sinn ist Weißrussland noch sowjetischer als das heutige Russland."