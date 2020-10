per Mail teilen

In Belarus demonstrieren trotz neuer Gewaltandrohungen der Behörden wieder Tausende Menschen gegen Staatschef Alexander Lukaschenko. Kundgebungen werden unter anderem aus der Hauptstadt Minsk gemeldet. Auf Bildern von dort sind Militärfahrzeuge und Gefangenentransporter zu sehen. Metro-Stationen wurden geschlossen, damit die Demonstranten nicht in die Innenstadt fahren können. Auch von neuen Festnahmen ist die Rede. Das belarussische Innenministerium hatte zuletzt angekündigt, Schusswaffen und scharfe Munition gegen die Demonstranten einzusetzen. Sie erkennen das Ergebnis der Präsidentenwahl Anfang August nicht an und werfen Lukaschenko Wahlbetrug vor.