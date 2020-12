Die Regierungsgegner in Belarus wollen eine Partei gründen. Das hat die führende Oppositionelle Maria Kolesnikowa angekündigt. Die Partei solle den Menschen, die Veränderungen wollten, eine Basis geben. Kolesnikowa gilt als eine der Anführerinnen der Bürgerbewegung gegen Staatschef Alexander Lukaschenko. Er hatte sich vor drei Wochen zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt. Die Opposition erkennt das nicht an und wirft ihm Wahlbetrug vor. Kolesnikowa hat viele Jahre in Stuttgart gelebt und ist vor einigen Monaten nach Minsk zurückgekehrt. Im belarussischen Wahlkampf arbeitet sie eng mit der Präsidentschaftskandidatin Swjatlana Tichanowskaja zusammen, die inzwischen im Exil in Litauen lebt.