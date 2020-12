Die Proteste in Belarus gehen in die mittlerweile vierte Woche. Neu dabei: Der unter Druck stehende Staatschef Alexander Lukaschenko zeigt sich auf einmal offen für Veränderungen. Doch die Opposition und auch Experten haben Zweifel.

Unter dem Druck neuer Massenproteste in Belarus (Weißrussland) hat der umstrittene Staatschef Alexander Lukaschenko nach 26 Jahren an der Macht erstmals Veränderungen in Aussicht gestellt. Es gebe jetzt viele Forderungen, das autoritäre System im Land zu ändern - jeder rufe "Veränderungen, Veränderungen", sagte Lukaschenko am Montag. "Deshalb werden wir das erörtern."

Wie könnten Reformen unter Lukaschenko aussehen?

Konkret gehe es um eine Änderung der Verfassung, die von der Gesellschaft getragen werden solle. Er sei zu Veränderungen bereit, beteuerte Lukaschenko. Vieles blieb aber unklar - zum Beispiel, mit wem genau der Präsident über mögliche Reformen reden wird.

Der Politologe Waleri Karbelewitsch sagte der dpa, dass für die Zukunft ein Modell wie in der Ex-Sowjetrepublik Kasachstan denkbar sei. In dem zentralasiatischen Land hatte der erste Präsident des Landes, Nursultan Nasarbajew, voriges Jahr das Amt des Staatschefs einem loyalen und moskautreuen Nachfolger übergeben. Nasarbajew hat aber weiter durch zahlreiche Funktionen viel Macht. Und er ist vor allem sicher vor Strafverfolgung. Der von seinen Gegnern als "letzter Diktator Europas" bezeichnete Lukaschenko räumte ein, dass das "autoritäre System" in Belarus auf ihn selbst zugeschnitten sei. Der Experte Karbelewitsch meinte, dass das in der Regel handverlesene Menschen seien, die dann auch Lukaschenkos Meinung vertreten würden

Aulöser für die plötzliche Bereitchaft Lukaschenkos, etwas in dem Land zu ändern, dürften die anhaltenden Proteste in der belarussichen Hauptstadt Minsk sein. Die Lage blieb dort zu Wochenbeginn angespannt - nachdem am Sonntag Zehntausende Menschen erneut den Rücktritt des 66-Jährigen gefordert hatten.

Wird Lukaschenko wirklich etwas verändern?

Die Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa warnte davor, Lukaschenko nach vielen nicht erfüllten Versprechungen in seinem Vierteljahrhundert an der Macht noch zu vertrauen. "Lukaschenko lügt und manipuliert wie seit 26 Jahren", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Minsk. Auch Politikwissenschaftler erwarten nicht, dass Lukaschenko echte Machtbefugnisse abgeben werde.

Baltische Staaten verhängen Sanktionen gegen Belarus

Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen haben unabhängig von der EU-Sanktionen gegen die autoritäre Führung in Belarus verhängt. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen 30 Personen, die für Wahlfälschung und Gewalt gegen friedliche Demonstranten verantwortlich sein sollen. Unter ihnen ist auch Präsident Lukaschenko. Belarus will jetzt Sanktionen gegen die baltischen Staaten verhängen.

Am Wochenende gab es erneut Festnahmen bei Protesten

Wegen der Proteste der Opposition war in Minsk am Wochenende erneut ein Großaufgebot an Sicherheitskräften im Einsatz gewesen. Auf dem Platz der Unabhängigkeit im Zentrum der belarussischen Hauptstadt waren zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei zu sehen, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine hauseigene Journalistin berichtet. Auch vermummte und bewaffnete Soldaten und Scharfschützen auf Hausdächern waren zu sehen. Die Sicherheitskräfte hinderten mehrere Protestzüge daran, sich im Stadtzentrum zu vereinen.

Frauen legen sich aus Protest auf die Straße

Uniformierte versuchten mit Geländewagen, die an der vorderen Stoßstange hohe Metallgitter hatten, die Menschen im Zentrum zurückzudrängen, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Bilder zeigen, wie sich Frauen davor auf die Straße legten. Wasserwerfer wurden von der Polizei in Stellung gebracht.

Nach Einschätzung von AFP-Reportern und örtlicher Medien entsprach die Teilnehmerzahl am Sonntag denen der Proteste an den zwei vorherigen Sonntagen, als ebenfalls etwa 100.000 Menschen in Minsk zusammengeströmt waren. Die Demonstranten schwenkten die rot-weißen Fahnen der Opposition und skandierten Richtung Lukaschenko Parolen wie "Tritt ab". In Minsk und anderen Städten des Landes wird seit dem 9. August täglich gegen Lukaschenko demonstriert.

Belarussische Behörden entziehen Journalisten die Akkreditierung

Am Samstag waren zudem rund tausend Frauen in der Hauptstadt auf die Straße gegangen, um Neuwahlen und die juristische Verfolgung von Sicherheitskräften wegen gewaltsamer Übergriffe und Folter zu fordern. Im Vorfeld der geplanten Großkundgebung hatten die belarussischen Behörden einer Reihe von Journalisten die Akkreditierung entzogen. Davon waren unter anderem Mitarbeiter von großen internationalen Medien sowie ein Kamerateam der ARD betroffen.

Außenminister Maas nennt Behinderung von Pressefreiheit "nicht akzeptabel"

Dagegen legten Deutschland und die USA Protest ein. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) nannte die Behinderung der Pressefreiheit in einer Erklärung vom Samstagabend "nicht akzeptabel". Die nach Litauen geflohene Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja erklärte zu den Berichten über das Vorgehen gegen Journalisten: "Wenn das wahr ist, ist das ein weiteres Zeichen dafür, dass das Regime moralisch bankrott ist und der einzige Weg, wie es sich an der Macht halten kann, Angst und Einschüchterung sind."

EU erkennt Wahlergebnis nicht an

Die Protestbewegung in Belarus wirft der Regierung massiven Betrug bei der Präsidentschaftswahl vor, die Amtsinhaber Lukaschenko nach offiziellen Angaben mit 80 Prozent der Stimmen gewonnen hatte. Auch die EU erkennt das Wahlergebnis nicht an. Wegen der Gewalt gegen friedliche Demonstranten bei Protesten, in deren Zuge bereits fast 7.000 Menschen festgenommen wurden, brachten die EU-Außenminister Sanktionen auf den Weg.