Wie sollen Deutschland und die EU auf die Vorgänge in Belarus reagieren? Viele Politiker rufen nach Sanktionen, der ehemalige Russlandbeauftragte der Bundesregierung, Gernot Erler (SPD) mahnt zur Vorsicht und greift die Führung in Minsk scharf an.

Die wichtigsten Oppositionspolitiker in Belarus seien "entweder ins Ausland getrieben" oder verhaftetet worden, sagte Gernot Erler im SWR. Wie im Fall der Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa. Sie sollte am Montag zunächst abgeschoben werden und wurde dann verhaftet. Nach Angaben ihrer Familie in Belarus befindet sie sich in einem Untersuchungsgefängnis in der Hauptstadt Minsk. "Wir haben es (…) mit einer 'Enthauptung' der Führung der Oppositionsbewegung zu tun." Gernot Erler (SPD) im SWR Der Ex-Russlandbeauftragte findet scharfe Worte für die Regierung um den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Für Erler ist es auch keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Belarus, "wenn man hier personenbezogen sehr deutliche Forderung stellt." Gemeinsames Handeln der EU gefordert Erler warnte allerdings auch davor, bei Sanktionen gegen Belarus zu überziehen. Das könne den Vorwurf der Einmischung glaubwürdig machen. Die EU müsse jetzt geschlossen handeln. Das habe im Fall der Ukraine und gegen Russland gut funktioniert. In diesem Zusammenhang kritisierte er, dass Zypern geplante Sanktionen gegen Belarus blockiere. Das Land habe Vorbehalte gegen Strafmaßnahmen. Die EU solle erst neue Sanktionen gegen die Türkei beschließen, hieß es aus Larnaka. Zypern und Griechenland fordern von der EU schon seit Langem, schärfer auf von ihnen als illegal erachtete türkische Erdgaseerkundungen im östlichen Mittelmeer zu reagieren. Erler bezeichnete das Verhalten der zypriotischen Regierung als Egoismus. Ein solches Vorgehen könne in der EU "großen Schaden anrichten." Ein gemeinsames Handeln der EU sei jetzt wichtig. Weitere Festnahme in Belarus Nach Angaben der Opposition ist auch der Anwalt Maxime Snak von "maskierten Männern" festgenommen worden. Die Gruppe veröffentlichte ein Foto von Snak im Onlinedienst Telegram, wie er von maskierten Männern abgeführt wird. Der Rechtsanwalt war eines der letzten beiden noch auf freiem Fuß verbliebenen Mitglieder des Koordinierungsrates.