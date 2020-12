Bei Protesten in Belarus sind erneut zahlreiche Demonstranten festgenommen worden. Videos in sozialen Medien zeigen, wie Menschen in der Hauptstadt Minsk vor vermummten Einsatzkräften wegliefen. Zu sehen ist auch, wie Demonstranten abgeführt wurden und Polizisten auf sie einschlugen. Auch in anderen Städten gingen die Menschen wieder auf die Straße. Seit Mitte August gibt es in Belarus die Sonntagsproteste. Die Demonstranten fordern den Rücktritt von Präsident Alexander Lukaschenko.