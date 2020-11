per Mail teilen

Menschenrechtler melden wieder hunderte Festnahmen von Demonstranten in der belarussischen Hauptstadt Minsk. Fast 400 Menschen, darunter auch mehrere Journalisten, seien in Polizeigewahrsam, heißt es. Die Polizei hätte mit Abriegelungen erreicht, dass sich Gruppen von Demonstranten nicht im Stadtzentrum vereinigen konnten. Der Sonntag war der 90. Tag der Massenproteste in Belarus. Sie richten sich gegen Machthaber Alexander Lukaschenko und seine umstrittene Wiederwahl.