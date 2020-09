Die belarussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa bleibt vorerst in Untersuchungshaft. Ein Gericht in Minsk wies ihre Beschwerde zurück. Unterdessen scheiterte die EU erneut damit, Sanktionen gegen Belarus zu verhängen. Beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel hielt Zypern an seinem Veto fest. Das Land will nur zustimmen, wenn die EU auch Sanktionen gegen die Türkei verhängt. Zypern wirft der türkischen Regierung vor, in zypriotischen Gewässern nach Gas zu bohren. Die geplanten Belarus-Sanktionen sollen rund 40 Personen treffen, denen eine Beteiligung an Wahlfälschungen oder der gewaltsamen Niederschlagung friedlicher Proteste vorgeworfen wird.