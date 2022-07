Bei Hitze: Trinken und viel Salz

Wenn die Luft ab 30 Grad zu stehen scheint, sollten die Getränke lieber lauwarm sein und keinen Zucker enthalten. Beim Schwitzen verlieren wir Mineralien und deshalb ist Salz gut.

Tipp 1: Trinken, Trinken und mehr Gewürze

Viel trinken ist das Wichtigste: 1,5 bis 2 Liter am Tag sollten es schon sein, wenn es sehr heiß ist, gerne auch mehr. Das ist manchmal schwierig, vor allem, wenn man gerade keinen Durst hat, aber es ist trotzdem wichtig, regelmäßig zu trinken. Und dann ist es noch wichtig, darauf zu achten, dass man genug Salz zu sich nimmt, denn beim Schwitzen verliert man einfach viele Salze, Mineralien und so, das sollte man wieder ausgleichen, etwa indem man salzreiche Lebensmittel wie zum Beispiel Käse isst oder auch Salzstangen, oder indem man das Essen etwas stärker würzt. Und wer jetzt sagt: Oh, wenn es so heiß ist, mag ich gar nichts essen, auch nichts Salziges: Kein Problem: Man kann auch beim Trinken genug Salz aufnehmen.

Pommes mit viel Salz sind auch in Freibädern ein Klassiker auf der Speisekarte. Unsplash/Emmy Smith

Tipp 2: Brühe oder Ayran

Super bei Hitze ist es, eine Brühe zu trinken: Das ist dann eine Form zwischen Essen und Trinken. Lauwarm – das ist bei Hitze ohnehin die beste Getränketemperatur. Eine andere Möglichkeit wäre, Ayran zu trinken, – das Getränk in den weißen Bechern kennen viele vom Türkei-Urlaub oder auch vom türkischen Supermarkt um die Ecke. Ayran ist ein Getränk aus Joghurt, Wasser und Salz, das in Vorderasien sehr viel getrunken wird. In einigen asiatischen Ländern gehört eine Prise Salz auch in den Tee – das kann man ja mal ausprobieren: Einfach mal mutig zum Salzstreuer greifen.

Tipp 3: Limonade selber machen

Beim südamerikanischen Drink Margarita tunkt man den Rand des Glases in Salz. Das ist für den Geschmack und auch für die Gesundheit. Allerdings ist Alkohol bei Hitze keine so gute Idee und deshalb vielleicht der Tipp hier: In Indien ist an heißen Tagen eine Limonade sehr beliebt, die aus Limettensaft, Wasser und Salz besteht. Das kann man leicht selber machen und mit der Mischung experimentieren. Klingt zugegebenermaßen überhaupt nicht nach Limonade, aber ist vielleicht mal einen Versuch wert.