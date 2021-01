Rheinland-Pfälzer stecken keine Rheinland-Pfälzer an und Privatbetten sind gegen Corona immun, so die Logik des am Dienstag in Kraft tretenden Beherbergungsverbots, meint Martin Rupps.

Pünktlich zum Ferienbeginn in Rheinland-Pfalz dürfen Urlauber aus deutschen Risikogebieten dort nicht mehr in Hotels oder Pensionen schlafen. Ausnahmen gelten für frisch auf das Coronavirus negativ Getestete, Rheinland-Pfälzer und Geschäftsleute. Privatbesuche bleiben möglich. Sonderregelungen für Nachbarländer, in diesem Fall Luxemburg, gelten weiter.

Geschäftsleute dürfen in Hotels, Touristen nicht

Damit darf man annehmen: Rheinland-Pfälzer stecken keine Rheinland-Pfälzer an. Das Coronavirus kann auch zwischen Touristen und Geschäftsleuten unterscheiden. An Gäste, die in privaten Betten übernachten, wagt es sich schon gar nicht!

Ein solcher Murks kommt heraus, wenn Politikerinnen und Politiker es allen recht machen wollen, aber natürlich nicht können. Virologen, Gastronomen, Privat- und Geschäftsleute empören sich zu Recht darüber. Aber alle haben an diesem Brei, der ungenießbar geworden ist, mitgerührt.

Beherbergungsverbot zum Ferienbeginn: Geschäftsleute dürfen in Hotels, Touristen nicht dpa Bildfunk Stefan Sauer

Im Kern ist das regionale Krisenmanagement, das mit verschiedenen Warnstufen arbeitet, sinnvoll. Es vermeidet, betroffene und weniger betroffene Gebiete über einen Kamm zu scheren. Aber dann muss das Rot als höchste Warnstufe für Maßnahmen in Mainz dasselbe bedeuten wie das in Delmenhorst. Ein Symbol für alle – auf diesem einfachen Prinzip beruht das Funktionieren des Straßenverkehrs. In Pandemie-Zeiten scheitert es am Provinzdenken von Landesregierungen, Kreis- und Stadtverwaltungen und an fehlendem Rückgrat gegenüber Verbandsinteressen.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Unsere Politikerinnen und Politiker im Pandemie-Herbst 2020 führen nicht, sondern eiern herum. Um ihre Führungsschwäche zu kaschieren, geben sie sich tief besorgt. Richtig, Frau Ministerpräsidentin Dreyer, „es sind jetzt entscheidende Tage“, an denen Ihre Landesregierung in Mainz ein unsinniges Beherbergungsverbot beschließt. So löchrig wie Schweizer Käse. Hoffentlich ist die Corona-Krise bald vorbei. Dann reicht in der Politik wieder das Herumeiern.