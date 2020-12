Das Verbot der für Samstag geplanten Demonstration gegen die Corona-Politik ist vom Berliner Verwaltungsgericht aufgehoben worden. Nach einem Einspruch der Behörden hat das Oberverwaltungsgericht die Zulassung der Veranstaltung jetzt bestätigt.

Wie hat das Berliner Verwaltungsgericht seine Entscheidung begründet?

Es hat gesagt: Eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit bei der geplanten Versammlung gibt es so nicht. Die Gefahren, die der Senat prognostiziert hat, sind verfassungsrechtlich nicht belegt. Bei der Berliner Corona-Verordnung nehme der Senat ein erhöhtes Infektionsrisiko in gewissem Umfang in Kauf, das zeige schon, dass eine Obergrenze der Teilnehmerzahl in der Verordnung fehle.

Der Anmelder habe sogar ein Hygiene-Konzept vorgelegt. Dabei sei es nicht zu erkennen, dass die Demonstranten das Abstandsgebot bewusst missachten werden. Zur Einhaltung habe der Veranstalter 900 Ordner und 100 Deeskalationsteams organisiert.

Kolja Schwartz, SWR-Rechtsredakteur, erläutert das Urteil des Verwaltungsgerichts zur Corona-Demo:

Findet die Demo jetzt ohne Auflagen statt?

Nein, das Verwaltungsgericht hat klare Auflagen erteilt: Mindestabstand, im Bühnenbereich müssen Gitter zur Vermeidung einer Personenballung aufgestellt werden und Ordner müssen permanent Durchsagen machen, dass auch die übrigen Teilnehmer die Mindestabstände einhalten.