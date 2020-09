Bauen ist nicht mehr erschwinglich und damit für immer weniger Menschen möglich. Häufig braucht es die Vorleistung der Eltern dazu, meint Martin Rupps.

In Deutschland ist Bauland so teuer wie noch nie. Das Statistische Bundesamt stellte am Mittwoch die Zahlen für 2019 vor. Letztes Jahr kostete ein Quadratmeter in Baden-Württemberg 227,44 Euro, fast 38 Euro mehr als der Bundesdurchschnitt (189,51 Euro). Für einen Quadratmeter Bauland in Rheinland-Pfalz waren „nur“ 135,93 Euro aufzubringen - aber nicht, weil dort niemand leben will, sondern weil es in Rheinland-Pfalz wenig größere Städte gibt. In allen deutschen Großstädten sind die Grundstückspreise exorbitant hoch. Vor allem dort bleibt das Angebot - wie bei fertigen Wohnungen und Häusern - weit hinter der Nachfrage zurück. Immer noch gibt es genug Leute, die noch mehr Geld hinblättern können - oder sogar viel mehr.

Die Preise für Bauland haben in Deutschland einen Rekordwert erreicht. dpa Bildfunk Julian Stratenschulte

Bauen ist in Deutschland nicht mehr erschwinglich und damit für immer weniger Menschen möglich. Verantwortlich für diese Entwicklung sind nicht gierige Kapitalisten oder schlechte Politiker, sondern die Generation unserer Eltern. Als erste nach dem Krieg konnte sie über Jahrzehnte Vermögen bilden. Eine Verdienstbiographie ohne Weltwirtschaftskrise und Bombenkrieg. Unsere Eltern arbeiteten hart und sparten eisern fürs eigene Heim.

Elterngeneration bildete Vermögen

Dieses Vermögen aus Stein und Mörtel gehört heute zum Fundament unseres Wohlstands. Viele von uns hätten kein Haus ohne die jahrzehntelange Vorleistung der Eltern. Viele kaufen ein Haus, weil ihnen die Eltern dabei helfen. Wer es heute schafft, aus eigener Kraft zu bauen, bildet die Ausnahme von der Regel.

Die Politik kann diese Entwicklung nicht stoppen geschweige denn umkehren. Auch auf diesem Sektor gilt: Wer etwas hat, kann es vermehren. Wer nichts hat, kommt auch künftig zu nichts. Das ist schade, aber nicht zu ändern.